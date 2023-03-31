Сеть многопрофильных поликлиник «ПРОФЕССИОНАЛ», участник проекта «Клиника года - 2023» – о принципах работы

Когда какая-либо боль начинает доставлять неудобства, мы всегда спешим обратиться к врачу, но порой найти подходящего специалиста очень сложно. О том, какие обследования можно пройти, как записаться на прием и о запросах приморцев в сфере медицины поговорили с представителем сети многопрофильных поликлиник «ПРОФЕССИОНАЛ».

Здесь работают специалисты своего дела: доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи России и доктора высшей категории. Подробнее о персонале, а также о достижениях учреждения и оборудовании рассказала директор по развитию сети многопрофильных поликлиник «ПРОФЕССИОНАЛ» Юлия Алексеева.

Отметим, что медицинское учреждение участвует в спецпроекте «Комсомольской правды» «Клиника года - 2023» – проект призван наладить диалог между пациентами и врачами. Приморцы сами выберут лучшего доктора и лучшую клинику.

Слушайте подкаст на сайте радио «Комсомольская правда»!

Реклама. ООО «ПРОФЕССИОНАЛ». LjN8KTFrh

ПОДРОБНЕЕ:

«Клиника года – 2023»: конкурс лучших медучреждений и врачей во Владивостоке возвращается

Это уникальная возможность для диалога между специалистами и пациентами (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.