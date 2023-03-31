Во Владивостоке в 2023 году ЕГЭ будут сдавать 2654 выпускника

Экзамен ждут некоторые нововведения. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В столице Дальнего Востока Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать 2654 выпускника. А Основной государственный экзамен намерены написать 5459 девятиклассников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В мэрии прошла межведомственная комиссия по подготовке к самой важной аттестации школьников. Выяснилось, что ребят ждут некоторые нововведения. Теперь контрольно-измерительные материалы и тесты (КИМы) будут сканировать прямо в аудитории. Все это сделано для того, чтобы существенно повысить объективность оценки знаний экзаменуемых.

Также теперь продлили период аккредитации общественных наблюдателей. Он будет длиться до мая, поэтому желающие могут предоставить сведения о себе в школы. Отметим, ЕГЭ-2023 начнется 26 мая. Первыми предметами ребятам предстоит сдать географию, литературу и химию. Обязательные предметы: русский и базовая математика пройдут 29 мая и 1 июня. Дата начала ОГЭ: 24 мая.

Кстати, есть и резервные дни – с 22 июня по 1 июля, в которые можно сдать экзамен повторно, если вдруг совпали даты сдачи предметов по выбору.

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