Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СМС

Схемы мошенников становятся изощреннее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники придумали новую схему хищения денег у абонентов. Под видом сотрудников кадровых агентств они звонят и предлагают высокооплачиваемую удаленную работу, рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Чтобы рассказать о вакансии, потенциальной жертве предлагают созвониться в Skype или Zoom, где можно продемонстрировать презентацию. Встреча длится в течение получаса, за это время «рекрутер» входит в доверие.

На завершающем этапе мошенники просят собеседника проверить активность банковского счета, на который будет начисляться заработная плата.

– Для этого жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона, – объяснил эксперт.

После успешной транзакции злоумышленник делает предложение о работе, а для возврата средств с мобильного счета на банковский направляет жертве смс. В тексте указана корректная сумма перевода, при этом абонент не видит, куда именно переводит деньги.

– Он подтверждает перевод в ответном смс – и деньги с мобильного счёта уходят к мошенникам. Сейчас фиксируются случаи хищения таким способом до 10 тыс. рублей, –заключил Сергей Хренов.

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