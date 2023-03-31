Отряд Приморской полиции отправляется в Северо-Кавказский регион

Руководители реготделения вместе с родными и близкими полицейских проводили отряд в добрый путь. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Отряд приморской полиции отправится в Северо-Кавказский регион для поддержания правопорядка. Как рассказали в региональном УМВД, служебную командировку сопроводили торжественной церемонией.

– Полицейские направляются в Северо-Кавказский регион для выполнения возложенных на них задач по охране общественного порядка и противодействию преступности.

Руководители реготделения вместе с родными и близкими полицейских проводили отряд в добрый путь. С напутственным словом перед личным составом выступили замначальника УМВД России по Приморскому краю полковник внутренней службы Евгений Долматов и председатель Краевого Совета ветеранов Валерий Яшин. Они пожелали сотрудникам достойно выполнить свой служебный долг, уделив особое внимание соблюдению личной безопасности, дисциплины и сохранению здоровья при несении службы.

Отрядом будет руководить врио заместителя начальника полиции УМВД России по Приморскому краю Алишер Боротов. Его подчиненные прошли двухнедельную подготовку с уклоном на специальные дисциплины, нужные для несения службы в особых условиях.

Отметим, что командировка может быть связана с недавним нападением на РОВД в чеченском Гудермесе и атакой на пост ДПС в Ингушетии. По словам главы первой республики Рамзана Кадырова, двоих преступников обнаружили в частном секторе, где произошла перестрелка со спецназом. Боевиков блокировали и уничтожили.

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