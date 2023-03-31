Присоединятся к фестивалю рестораны Владивостока. Фото: Pacific Russia Food.

С 6 по 8 мая во Владивостоке состоится один из самых ярких гастрономических фестивалей «МидияСаммит-2023». Он стартует на террасе с видом на море фудхолла Foodliner (кинотеатр «Океан»). Жители и гости приморской столицы смогут не только насладиться морским деликатесом, но и попробовать необычные дальневосточные блюда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Руководитель событийного направления Pacific Russia Food Арина Семенникова рассказала, в чем особенность данного фестиваля:

– «МидияСаммит» – это не совсем обычный формат. Мы отобрали интересные гастропроекты, музыкальные коллективы и современных художников, чтобы создать здесь особенную атмосферу. Гостей ждет синтез гастрономии, искусства и музыки – специально для людей, которые любят вкусно поесть, узнать что-то новое от поваров, послушать музыку и просто хорошо провести время. Интеграция современных видов искусства разных жанров – это то, чем мы отличаемся от традиционных праздников еды.

Площадка мероприятия будет поделена на несколько зон. Одной из них будет фудкорт, где гости фестиваля смогут не только насладиться дальневосточной мидией, но и другими морепродуктами, мясом, выпечкой и напитками. На втором участке будет работать гастрономическая сцена. Именно на ней местные повара ресторанов покажут свое мастерство и поделятся лайфхаками со всеми желающими. Гурманы смогут также попробовать свои силы в интерактивной зоне.

Следует отметить, что найдут занятие по душе и любители искусства. Современные художники и скульпторы представят инсталляции, аудиовизуальные перфомансы и арт-объекты. Все три дня на фестивале также будут выступать музыкальные группы Владивостока, Улан-Удэ, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Репертуар их – от классического джаза до современных саунд-инсталляций.

Активные приморцы смогут поучаствовать в конкурсах и побороться за призы от партнеров и спонсоров фестиваля, а накануне гастрономического события в самом центре Владивостока откроется тематическая фотовыставка на Адмирала Фокина.

Добавим, что мероприятие проводится в Школе дальневосточной кухни ежегодно с 2019 года, и в этом году проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В начале мая десятки ресторанов Владивостока присоединятся к фестивалю и предложат свое авторское меню с 1 по 15 мая.

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