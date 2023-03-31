Во Владивостоке дети участников СВО будут получать горячее питание в школах бесплатно

Муниципальный правовой акт принят. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владивостоке для детей участников СВО утвердили бесплатное горячее питание. Меру поддержки одобрила городская дума в среду, 30 марта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе думы, бесплатное питание обеспечат за счет средств городского бюджета. Мера поддержки предназначена для обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего образования, то есть детей любого возраста, и чьи родственники выполняют задачи СВО на территориях Украины и ЛНДР.

Стоит добавить, что дети участников СВО уже получают бесплатное питание, однако сейчас мера поддержки обрела официальный статус. По словам мэра города, муниципальный правовой акт принят.

Напомним, что это не единственная льгота, которая предназначена для школьников, чьи родственники находятся на Украине и в ЛДНР. Дети бойцов могут ездить на общественном транспорте города бесплатно.

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