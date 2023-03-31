300 миллионов человек в зимних видах спорта

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Что является самым ценным наследием зимней Олимпиады в Пекине? Может, милый Бин Дуньдунь? Или технология производства льда с нулевым уровнем выбросов? Или рекордное количество медалей у страны-хозяйки? Нет, все не то.

В 2019 году китайский шорт-трекист и олимпийский чемпион У Дацзин за свой счет открыл в родном городе бесплатный каток.

– Хочу, чтобы больше детей занимались зимними видами спорта, катались на коньках, лыжах и санках. Хочу, чтобы у них было такое же веселое детство, как у меня, – сказал У Дацзин.

Привлечь больше людей к зимним видам спорта – это не только желание У Дацзина, но и стремление китайского лидера.

Вот что Си Цзиньпин сказал в феврале 2014 года:

– Зимние виды спорта не так популярны в Китае из-за климата. Они распространены только на севере Китая. Продвижение зимних видов спорта по всей стране привлечет от 200 до 300 млн человек.

Шаньхайгуань расположен на восточном конце Великой Китайской стены и является границей, разделяющей климатические зоны Китая. Благодаря зимней Олимпиаде в Пекине многим китайцам, не видевшим снега, удалось почувствовать неповторимое очарование зимних видов спорта, которыми раньше наслаждались только северяне.

Я не ожидал, что зимние виды спорта станут популярны. Теперь даже летом дети могут кататься на катках с искусственным льдом. Раньше такое невозможно было даже представить.

Перед зимней Олимпиадой в Пекине было построено 654 стандартных катка и 803 лыжные базы, что в разы выше, чем в 2015 году. Число любителей зимних видов спорта достигло 346 миллионов, среди которых стало больше молодежи.

– Я надеюсь, что среди этих детей сотни будущих чемпионов мира. Через несколько лет появится тысяча золотых медалистов, таких как Су Имин, Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Думали ли вы когда-нибудь о том, что зимние Олимпийские игры заставят сотни миллионов людей влюбиться в зимние виды спорта? – заключил У Дацзин.

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