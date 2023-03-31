Во Владивостоке пройдет акция для помощи бездомным животным

По городу расставят специальные коробки, куда можно будет принести вещи животным.

Во Владивостоке все неравнодушные смогут помочь бездомным животным. Для этого Центр волонтеров совместно с АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» запускают специальную благотворительную акцию «Помощь Хвостикам». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Также с 1 по 5 апреля по городу расставят специальные коробки, куда можно будет принести сухой и влажный корм для собак и кошек, пеленки, игрушки, лежанки, ошейники, лотки и наполнитель для них, лекарства от блох и глистов. Cамо мероприятие пройдет 3 апреля с 11:00 до 14:00 в Зимнем саду ВВГУ. Студенты предусмотрели для посетителей игровые станции.

Расположены они будут по следующим адресам: Зимний сад ВВГУ (рабочее время университета) на Гоголя, вход в общежития 1 и 2 (круглосуточно для студентов), главный вход в ВВГУ (рабочее время университета), а также в колледже IThub (5 этаж ВВГУ), в СК Чемпион (холл 1 этажа) и на площадках АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (улица Посьетская, 14, 2 этаж).

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