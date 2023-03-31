Фонд «Круг добра» поможет приморским детям с лечением порока сердца

Сейчас фонд уже помогает двум ребятам из Приморья. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В перечне помощи фонда «Круг добра» появились кардиологические операции для детей. Приморским ребятам окажут помощь по программам высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фонд поможет детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и патологиями коронарных сосудов со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка. Внештатный детский кардиолог краевого минздрава Марина Столина отметила, что все операции будут выполнять по инновационным технологиям.

– Расширение перечня фонда – это хорошая возможность оказать дополнительную кардиологическую помощи детям со сложными пороками сердца, – добавила она.

В будущем кардиологи планируют доказать эффективность работы по новым технологиям. Если это произойдет, то они появятся в госпрограмме ВМП и будут финансироваться по аналогии с ВМП-Ш.

Сейчас фонд уже помогает двум ребятам из Приморья. Один из них поступил с легочной гипертензией, а второму с тяжелой кардиальной патологией скоро назначат необходимый препарат.

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