В 1992 году Си Цзиньпин опубликовал книгу «Избавление от нищеты». Фото: принтскрин видео.

«Счастливые семьи похожи друг на друга. Но каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Для Чжао Хуна и миллионов таких же, как он, живущих в отдаленных сельских районах, общим корнем несчастья является бедность.

От первого лица публикуем слова Чжао Хуна, мигранта из поселка Миньнин Нинся-Хуэйского автономного района Китая:

– В детстве я жил в горной местности с глубокими оврагами. Мы ели в основном только картофель. За водой надо было ходить далеко в ущелье... Если прийти поздно, в роднике уже не будет воды.

Чтобы помочь десяткам тысяч таких, как Чжао Хун, выбраться из нищеты, по всей стране была начата беспрецедентная война с бедностью.

Вот что сказал Си Цзиньпин, председатель КНР:

– Усилиями всей партии и страны мы будем выполнять задачу по искоренению бедности и обеспечивать выполнение обещаний.

Лянцзяхэ – маленькая горная деревня в провинции Шэньси, где шестнадцатилетний Си Цзиньпин жил в землянке и спал на печи в течение семи лет. Даже спустя 40 лет трудно забыть ту бесплодную землю и односельчан, которые боролись за выживание:

– Я больше всего хотел, чтобы у односельчан было достаточно мяса, чтобы они могли питаться им постоянно, – сказал китайский лидер.

В те годы эта мечта казалась неосуществимой.

В 1992 году Си Цзиньпин опубликовал книгу «Избавление от нищеты», где говорится, что для избавления от бедности в реальности нужно избавиться от бедности в сознании.

Эта борьба была приоритетом. Работая на каждом новом месте, он упорно искал подходящее решение.

В 1997 году Си Цзиньпин, будучи в то время заместителем секретаря парткома провинции Фуцзянь, отправился в область Сихайгу в Нинся-Хуэйском автономном районе, чтобы помочь бедным. В 1972 году Сихайгу был определен ООН как один из самых непригодных для жизни районов в мире. Столкнувшись с неплодородной средой, Си Цзиньпин выдвинул смелую идею массовой миграции.

– Село Миньнин было основано в июле 1997 года. Я переехал сюда в сентябре. Молодые люди с энтузиазмом подписались на миграцию, только так они могли изменить свою жизнь. После 1997 года. были построены школы, больницы, автодороги, водокачки и подстанции, люди получили электричество и воду, – заключил Чжао Хун.

Си Цзиньпин воплотил идею в жизнь и открыл путь к избавлению от нищеты для более чем 8000 мигрантов.

– Я никогда не мечтал разбогатеть. Я лишь хотел прокормить себя и свою семью. Теперь жизнь в достатке перестала быть мечтой.

Из «самого непригодного для жизни» Сихайгу до поселка Миньнин с населением 66 000 человек доходы людей выросли в десятки раз, – рассказал мигрант из поселка Миньин Миньнин Нинся-Хуэйского автономного района КНР.

Си Цзиньпин, председатель КНР, обозначил способы решения проблемы:

– Борьба с бедностью должна основываться на местных условиях. Индивидуальный план с точными указаниями и вниманием к деталям – это то, что мы называем «адресным оказанием помощи бедным».

Способствуя развитию промышленности, образования, поддерживая занятость и восстановление окружающей среды, правительство Китая помогает бедным на основе специфики каждого района.

С указанием «Никто не останется позади на пути к борьбе с нищетой» Китай через огромные усилия сократил нищее население на 100 миллионов человек. За последние 40 лет вклад Китая в глобальное сокращение бедности превышает 70%.

– Китай продемонстрировал, что победа над бедностью – это реализуемая идея, а не утопическая мечта, – сказал Маттео Маркизио, представитель Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН в Китае.

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