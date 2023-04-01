Новая патриотическая традиция появилась в школах Врангеля

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт».

На территории средних школ микрорайона Врангель Находкинского городского округа установили флагштоки. Теперь каждый понедельник ученики и учителя начинают с торжественной линейки и поднятия национального триколора под гимн России. Изготовление и монтаж металлоконструкций взял на себя Фонд «Восточный Порт» по заявке руководства учебных заведений.

Исполнять гимн и поднимать государственный флаг в российских школах решили с начала этого учебного года по инициативе Минпросвещения. Кроме того, изучать историю ученики будут уже с первого класса, а не с пятого, как раньше.

Опыт показывает, что внедрение новых традиций патриотической направленности в систему образования, положительно влияет на воспитание подрастающего поколения. Ребята интересуются историей своей страны, региона, в котором они живут, традициями и судьбой выдающихся деятелей. Пишут исследовательские работы на данную тематику.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт».

На протяжении многих лет портовики тесно сотрудничают со школами Врангеля. В рамках реализации собственной программы социального развития «Образование» Фонд «Восточный Порт» помогает готовить школы к новому учебному году и ремонтирует жилье для иногородних учителей. Кроме того, «восточники» предоставляют учебным заведениям современное оборудование для повышения качества образования, выделяют гранты для социальных проектов, вовлекают ребят в волонтерское движение и поощряют учеников за достижения в учёбе, спорте и общественной жизни.

Комплексная поддержка учителей и учащихся – основные задачи программы «Образование» Фонда «Восточный Порт».

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