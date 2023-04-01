Встреча с «жирностью» случилась на дороге. Фото: Ярослав ЮРИН

«Ни фига себе крыса!» – удивляется житель Приморья с первых секунд встречи с торопливым зверьком на дороге. Чуть позже, разглядев, мужчина понял, длиннохвостый, упитанный попутчик – ондатра. Встречи с ними в Уссурийске, кстати, не редкость, но каждый раз вызывают интерес у местных жителей и пользователей соцсетей.

– Муж рано утром ехал по Ленинградской и бежала такая «жирность», – с юмором отмечают горожане.

Ролик, опубликованный в популярном местном сообществе, явно заставил многих улыбнуться и оставить веселые комментарии.

«Нормально она перезимовала. Размером с небольшую кошку», «Метис, мама – норка, папа – бобер», «Это девушка с нашей помойки, возле «Ахмеда» которая...Там у них ресторация находится», – юморят горожане.

По словам местных, этих грызунов наблюдают на улицах Уссурийска уже несколько дней, точнее, зверьки предпочитают выбираться в ночное время. Стоит отметить, что брать животных на руки или пытаться покормить – не самая лучшая затея. Они являются переносчиками многих болезней и довольно агрессивны по отношению к людям.«КП-Владивосток» уже рассказывала про «уличный бой» ондатры с собакой и даже о покушении на мужчину.

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