Двое детей оказались в отрезанной дымом квартире в пятиэтажном доме в Приморье

Спасатели прибыли всего спустя 7 минут после вызова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожар произошел в одном из домов в Дальнегорске на 1-Советской в Приморском крае накануне, 31 марта. Из отрезанных дымом квартир на втором и третьем этаже спасатели эвакуировали двоих детей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Причины пожара пока неизвестны, однако квартира на первом этаже, где и произошло возгорание, успела серьезно пострадать. Пожарные прибыли спустя 7 минут после вызова в 13:43. Подъезд был задымлен с первого по пятый этажи.

– Звеном газодымозащитной службы 37 пожарной части в составе командира отделения Романа Цупренко, командира отделения Николая Дмитроченко, пожарных Алексея Пронина и Павла Верещак <...> при помощи спасательных устройств по лестничному маршу были выведены двое детей, – приводит пресс-служба слова Владимира Исаева, начальника одного из отрядов противопожарной службы филиала ГКУ Приморского края по ПБ, ГОЧС.

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