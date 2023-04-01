Жители Приморья пошли на преступление из-за аромата

Мужчин ждет скамья подсудимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Спасске-Дальнем пперед судом предстанут воры парфюмерии из магазина. Полиция изучила записи с камер после обращения управляющей. Любители изысканных ароматов на кадрах не стесняются: добычу растаскивают по карманам в присутствии других посетителей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное УМВД.

О преступлении сообщила управляющая магазина. Вряд ли разыскать «парфюмеров» было трудно, ведь они оставили множество зацепок.

– Подозреваемыми оказались ранее судимый 34-летний местный житель и его 24-летний приятель. Оба сознались в содеянном. <...> Ущерб на сумму 32 605 рублей возмещен в полном объеме. Возбуждено дело о краже, – сообщили в Telegram-канале полиции.

Стоит отметить, похитили мужчины восемь упаковочных коробок с духами – видимо, вкус воришек все-таки подвел. Для кражи они выбрали не самые дорогостоящие варианты на рынке. Как пояснили полицейские, противокражные этикетки злоумышленники удаляли прямо у прилавков.

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