Яхта миллиардера, побывшая аттракционом для Владивостока, пропала с радаров

Яхта Nord. Фото: Вадим ПОПОВ

Яхта Алексея Мордашова Nord, долгое время остававшаяся своеобразным развлечением для владивостокцев, пропала с радаров. По данным СМИ и онлайн-портала MarineTraffic, судно могло остаться в водах близ Малазии – в Маллакском проливе с 24 октября 2022 года. При этом ранее сообщалось, что Nord отправится из Гонконга в Кейптаун (ЮАР).

Именно такого пути, следует из данных портала, и придерживается известная 142-метровая яхта (к слову, корреспондент «КП – Дальний Восток» побывал внутри в прошлом году). Однако текущее местоположение Nord неизвестно: обновления геопозиции судна MarineTraffic не приводит как раз-таки с 24 октября. Информации в западных СМИ о судьбе имущества миллиардера больше не публиковалось.

Напомним, яхта Мордашова, владельца «Северстали», долгое время пребывала в порту Владивостока и привлекала внимание медиа. Покурсиров в вояже «туда-сюда» по Амурскому заливу несколько месяцев, судно отправилось в воды Азии. За это время регистрация Nord сменилась на российскую.

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