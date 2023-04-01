У Олега Кожемяко появилась идея после весенней рыбалки

Фото: Telegram-канал Олега Кожемяко.

В Приморье раньше назначенного срока могут открыть сезон навигации маломерных судов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.

Ранее открытие сезона было запланировано на 15 апреля, такой срок огласили в краевом ГУ МЧС. Побывав на рыбалке, Олег Николаевич предложил пораньше открыть навигацию, сославшись в том числе на просьбы приморских рыбаков:

– Весенний лов минтая начался у берегов Приморья. В Авангарде под Ливадией традиционно отличный клев. Сотни лодок заполнили местные бухты. Приморцы приезжают со всего края. Клюет даже с берега. Как видно, зачастую, активный ход рыбы начинается раньше, чем официально открывается сезон маломерных плавсредств. Внесем предложение открыть навигацию пораньше, – сообщил Кожемяко в своих социальных сетях.

Ранее «КП» писала о том, когда пройдет крупное мероприятие, посвященное яхтенному спорту.

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