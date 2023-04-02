Во Владивостоке 1 апреля ушла из дома и не вернулась местная жительница

За помощью к волонтерам обратились родственники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке разыскивают женщину, пропавшую 1 апреля. 72-летняя Татьяна Билая ушла из дома на улице Дальнегорская, в районе «Фетисов Арены», примерно в 18:00. Родственники не знают, где она находится, а потому обратились за помощью к волонтерам организации «ПримПоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рост Татьяны 165 сантиметров, телосложение худощавое. В день пропажи она была одета в голубую куртку, бежевый свитер, черные брюки и такого же цвета полусапожки, серый берет.

Все, у кого есть информация о местонахождении женщины, могут позвонить по телефонам: 8-914-721-22-32, 8-902-556-88-02.

Волонтеры опубликовали ориентировку на женщину. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, что в Приморье больше полугода разыскивают женщину, которая ушла из дома восемь месяцев назад и не вернулась. Проживала 61-летняя Антонина Заволокина в здании на Адмирала Кузнецова, 49. Волонтеры предупреждают, что жительница Владивостока может быть дезориентирована.

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