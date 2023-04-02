Синоптики обещают нестабильную погоду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье в начале новой рабочей недели. По информации портала «Примгидромет», обстановка обещает быть нестабильной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 3 апреля на погоду в крае повлияет гребень антициклона, ожидается малооблачность, минимальная температура воздуха достигнет -1...-6°C, на побережье 0...+5°C. Днем осадки не ожидаются, потеплеет до +15...+23°C. На побережье циклон с Японского моря принесет с собой очаги тумана и морось, столбики термометров покажут до +4...+13°C.

В ночь на вторник, 4 апреля, температура воздуха не опустится ниже 0°C, а вот днем станет на 1-5 градусов прохладнее, чем в понедельник.

В среду, 5 апреля, циклон будет смещаться над акваторией Японского моря к северо-востоку. Из-за этого Приморье накроют облака, ожидается дождь, но его интенсивность зависит от траектории вихря: если он пройдет слишком близко к побережью, то осадки пройдут практически повсеместно, причем сильные – в восточной половине края.

В начале апрельской рабочей недели во Владивостоке ожидаются облачность, туман и морось. В ночь на 3 апреля столбики термометров покажут 0...+2°C, днем +4...+8°C. Во вторник, 4 апреля, потеплеет на 2-4 градуса, а в среду может пройти дождь.

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