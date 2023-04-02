Губернатор Приморья и «Восточный Порт» открыли серию весенних субботников во Врангеле

Мероприятие прошло на территории пляжа Коровка. Фото: АО «Восточный Порт»

На территории пляжа Коровка, популярном месте отдыха жителей микрорайона Врангель Находкинского городского округа, состоялся первый в этом году субботник.

В экологическом мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Вместе с главой региона порядок на пляже наводили игроки хоккейного клуба «Адмирал». Главной «ударной силой» субботника стали волонтеры «Восточного Порта», которые регулярно участвуют в акциях проекта «Экомарафон». Участие приняли также Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, глава Находкинского городского округа Тимур Магинский.

К субботнику присоединились волонтеры, спортсмены, представители власти. Фото: АО «Восточный Порт»

Участники одного из важнейших для Врангеля мероприятий оперативно собрали мусор на морском побережье, привели в порядок дорогу к пляжу, очистили русло ручья от мусора и наледи. Кроме того, благодаря АО «Восточный Порт» сегодня на пляже, одном из самых красивых и любимых врангелевцами, появились новые удобные скамейки и столики для комфортного отдыха. Ирина Ольховская вместе с сотрудниками предприятия и волонтерами приняла участие в их установке.

«Экомарафон» – добрая традиция для сотрудников «Восточного Порта», волонтеров и жителей Врангеля. Мероприятия экопроекта направлены на воспитание среди молодежи бережного отношения к природе. В 2023 году портовики проводят уже 9-й сезон «Экомарафона».

В этом году портовики проводят уже 9-й сезон «Экомарафона». Фото: АО «Восточный Порт»

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