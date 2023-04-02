В Приморье в нескольких километрах от Ботанического сада погибает уникальный лес

Возгорание в лесах недалеко от Ботанического сада. Фото: telegram-канал @nauka_i_maslo.

В черте Владивостока разгорелся серьезный пожар. В 3,5 километрах от Ботанического сада-института ДВО РАН полыхают уникальные по российским и мировым меркам леса на сопке Острая. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали сотрудники в социальных сетях. По их словам, серьезный ветер дует в сторону сада, из-за чего огонь может подобраться к учреждению за 24 часа или меньше.

Как поделились в пресс-службе муниципального центра управления по Владивостоку, на месте пожара работают специалисты. По информации главы оперативной группы спасателей, пал не идет в сторону Ботанического сада, поэтому поводов для беспокойства нет. Сил и средств для ликвидации возгорания достаточно.

Между тем сильный пал зафиксировали не только во Владивостоке, но и во Врангеле на горе Арсения.

Пал во Врангеле. Фото: telegram-канал @nakhodkavirtual.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов ввести особый противопожарный режим.

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