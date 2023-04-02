Во Владивостоке 17-летний пассажир получил серьезную травму из-за аварии

Место где произошла авария. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке произошло ДТП, из-за которого пострадал 17-летний подросток. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, водитель на неизвестном автомобиле ехал со стороны Суханова в направлении Толстого. Транспортное средство столкнулось с другой машиной, которое выезжало со второстепенной дороги, из-за чего юный пассажир получил травму – ему диагностировали дисторсию шейного отдела позвоночника (нарушение целостности связочного аппарата позвонков, при котором сохраняется их функция. – Прим. ред.).

Полиция завела административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). Сотрудники УМВД ищут очевидцев произошедшего.

Напомним, что полиция также разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое произошло на трассе Корниловка – Чернышевка – Новотроицкое.

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