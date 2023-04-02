Президент первого байкерского клуба в Находке ушел из жизни

Среди байкеров Игорь был известен как «Команч». Фото: Социальные сети

В Приморье скончался президент мотоклуба MOTOLEAGUE MC. Информацию о трагедии сообщили его родственники, новость о погибшем начала распространяться в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Среди своих товарищей по интересу Игорь Шаповалов был известен как «Команч». Он был не только основателем первого мотоклуба в Находке, но и работал автомехаником и тату-мастером, а также организовал фестиваль «На краю земли», на мероприятие приезжали не только байкеры из крупных городов России, но из других стран – Японии и Германии.

Информацию о похоронах и прощании с Игорем его родственники обещали предоставить позже.

Напомним, что в конце марта в Приморье после тяжелой болезни ушел из жизни режиссер и писатель Василий Солкин. Один из своих фильмов он посвятил национальному парку «Земля леопарда».

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