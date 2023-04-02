Пьяный приморец, бросивший женщину умирать, проведет пять лет в колонии

Приморец не походил обучение для получения автомобильных прав. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье вынесли приговор местному жителю, по вине которого из-за ДТП погиб человек. Съехав в кювет, водитель бросил место аварии и скрылся, оставив пассажиров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, ДТП случилось в районе дома на Ленина, 21, в селе Корсаковка Уссурийского городского округа. Узнав об этом, сотрудники ГИБДД вместе со следственно-оперативной группой и медиками скорой помощи прибыли на место.

Оказалось, что водитель Nissan Sunny ехал со стороны кладбища, превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет. Хозяин авто поспешил скрыться, оставив в салоне двух пассажиров, среди которых была 44-летняя женщина, погибшая от полученных травм.

Сотрудникам ГИБДД удалось задержать 22-летнего приморца. Оказалось, что он не проходил обучение для получения автомобильных прав, более того за руль он сел будучи пьяным.

Было заведено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Приморца признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в колонии поселении. Также на два года и шесть месяцев ему запретили заниматься деятельность, которая связана с управлением транспортных средств.

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