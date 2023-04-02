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2 апреля 2023 10:08

Спасибо, что спасли: пожар в районе новостроек во Владивостоке напугал жителей

Во Владивостоке детей подозревают в поджоге мусорки на территории ЖК «Изумрудный»
Павел САХАРОВСКИЙ
Пожар произошел на Майора Филипова.

Пожар произошел на Майора Филипова.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Вечером в воскресенье, 2 апреля, жителей Владивостока напугали клубы черного дыма в районе новостройки на Майора Филипова. О пожаре «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали очевидцы.

Оказалось, что возле домов загорелась мусорка. Очевидцы предполагают, что ее могли поджечь дети, однако точную причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Рядом с горящей мусоркой были припаркованы машины, ближе всех к огню стояла Suzuki Swift, однако пламя не перекинулось на автомобиль.

– Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, спасибо вам огромное, что всеми силами сдвинули машину с места и спасли ее! Спасибо девушке, которая позвонила и предупредила об огне, – рассказывает хозяйка машины.

Suzuki Swift, которую спасли жильцы.

Suzuki Swift, которую спасли жильцы.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Не первый раз жители ЖК «Изумрудный» становятся свидетелями пожаров. В середине марта на Майора Филипова, 7, женщина (как она сама объяснила) захотела погреться и развела в ванной костер, который едва не погубил других жильцов. Ситуацию осложняло и то, что спасатели с трудом проехали к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей.

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