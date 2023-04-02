Спасибо, что спасли: пожар в районе новостроек во Владивостоке напугал жителей

Пожар произошел на Майора Филипова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Вечером в воскресенье, 2 апреля, жителей Владивостока напугали клубы черного дыма в районе новостройки на Майора Филипова. О пожаре «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали очевидцы.

Оказалось, что возле домов загорелась мусорка. Очевидцы предполагают, что ее могли поджечь дети, однако точную причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Специалистам предстоит выяснить причину возгорания. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Рядом с горящей мусоркой были припаркованы машины, ближе всех к огню стояла Suzuki Swift, однако пламя не перекинулось на автомобиль.

– Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, спасибо вам огромное, что всеми силами сдвинули машину с места и спасли ее! Спасибо девушке, которая позвонила и предупредила об огне, – рассказывает хозяйка машины.

Suzuki Swift, которую спасли жильцы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Не первый раз жители ЖК «Изумрудный» становятся свидетелями пожаров. В середине марта на Майора Филипова, 7, женщина (как она сама объяснила) захотела погреться и развела в ванной костер, который едва не погубил других жильцов. Ситуацию осложняло и то, что спасатели с трудом проехали к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей.

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