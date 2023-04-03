Воду отключат из-за проведения плановых ремонтных работ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волна отключений холодного водоснабжения накроет Владивосток в первую неделю апреля. Как сообщили в пресс-службе Примводоканала, жители нескольких районов города останутся без воды на некоторое время из-за плановых ремонтных работ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во вторник, 4 апреля, подача воды прервется в 9:00, но закончатся работы в 16:00. С неудобствами столкнутся жители следующих домов:

Кирова, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 34а.

Продолжатся отключения в среду, 5 апреля. С 9:00 до 17:00 воды не будет в домах, расположенных на улицах:

Краснознаменный переулок, 5 стр. 2, 5в;

Океанский проспект, 16, 16а, 18;

Семеновская, 25.

В этот день отключения холодного водоснабжения с 9:00 до 18:00 также коснутся жителей следующих адресов:

проспект Комарова, 35а, 35в, 42, 36, 31, 29, 24, 27, 25/1, 23а, 23, 21, 19;

Океанский проспект, 34.

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