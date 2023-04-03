После массовой аварии с четырьмя пострадавшими во Владивостоке завели уголовное дело

На дороге столкнулись Suzuki Jimny и Toyota Crown. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке завели уголовное дело после аварии в районе дома на Коммунаров, 47. Как рассказали в пресс-службе полиции Приморья, водитель Toyota Crown сел за руль пьяным. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об аварии редакция писала ранее. На дороге столкнулись Suzuki Jimny и Toyota Crown. Из-за удара внедорожник отлетел в сторону и врезался в три припаркованных автомобиля: Honda Insight, Pajero Io и Mitsubishi Delica.

Из-за аварии пострадала 18-летняя девушка, управляющая Suzuki Jimny, и три пассажира. Всех четырех человек госпитализировали.

Из-за аварии пострадали четыре человека. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Хозяин Toyota Crown посадил за руль автомобиля своего знакомого, который, как оказалось позже, был пьян, кроме того ранее его лишили водительских прав. На приморца составили несколько административных материалов по части 1 статьи 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), части 2 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным водительских прав, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Кроме того, было заведено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

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