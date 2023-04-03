Сброшенный со скалы автомобиль оказался у популярной во Владивостоке достопримечательности

Все что осталось от автомобиля. Фото: NEWS.VL .

Автомобиль, который стал предметом пристального внимания в социальных сетях еще в начале марта, снова оказался предметом для обсуждений. Речь идет о сброшенном со скалы Toyota Crown. Что на этот раз произошло с транспортом – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Машину, которую эффектно сбросили «в море», до сих пор не убрали. С берега остатки «Крауна», конечно же, утащили, но недалеко. Теперь останки авто находятся все также на острове Русский около недавно обновленного пианино.

– Мотора в машине нет. Видимо, сбрасывали автомобиль уже без него. А все, что не жалко, по-свински кинули в ближайшем месте, – рассказали очевидцы.

Фото: NEWS.VL .

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», снимать новый художественный фильм во Владивостоке будет режиссер Александр Хант, известный по нескольким криминальным трагикомедиям. А сами съемки начнутся в феврале-марте 2023 года – после изучения специфики Владивостока.

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