Приморский заповедник закрывает живописный маршрут из-за угрозы пожаров

Особый противопожарный режим введен в Приморье 1 апреля. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Нацпарк «Земля леопарда» ограничит посещение маршрута «Семиверстка» в Приморье. Дирекция заповедника решила закрыть маршрут после введения особого противопожарного режима на юго-западе края. Остальные экотропы остаются открыты, сообщает «КП – Владивосток»

Особый противопожарный режим введен в Приморье 1 апреля. Решение было принято комиссией ЧС и пожарной безопасности администрации Хасанского округа. В организации рассказали, что угроза природных пожаров каждый год нависает над югом региона. Неохраняемые земли могут сильно пострадать от огня, под угрозой – тысячи гектаров леса.

– В то же время «Земля леопарда» остается островком безопасности благодаря системной противопожарной работе. Маршрут «Семиверстка» имеет большую протяженность и проходит в местах, где пламя может распространиться очень быстро. Маршрут пользуется особой популярностью, здесь проводится полумарафон LeoRun. Временное закрытие маршрута не только минимизирует вероятность возгораний, но и обезопасит туристов, – отметили в дирекции заповедника.

Сотрудники круглосуточно мониторят территорию из диспетчерского центра. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Чтобы избежать плачевных последствий пожаров, сотрудники круглосуточно мониторят территорию из диспетчерского центра.

– Инспекторы оснащены специализированной техникой для оперативного тушения возгораний. Личный состав лесопожарной станции переведен в режим круглосуточной готовности, усилено патрулирование территории. По границам заповедника «Кедровая Падь», национального парка «Земля леопарда» и Уссурийского заповедника обновлены специальные минерализованные полосы.

К слову, недавно у границ «Земли леопарда» крупный пожар охватил лесной фонд между населенными пунктами Цуканово и Рязановка. Длина огненного фронта составила более 20 километров. Нацпарк не затронуло.

Напомним, в 3,5 километрах от Ботанического сада-института ДВО РАН загорелись уникальные леса на сопке Острая.

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