В Приморье десять человек не смогли самостоятельно спастись от пожара в многоэтажном доме

Огонь тушили десять пожарных. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Лесозаводске на улице 9 Января произошел пожар в многоквартирном доме. Тревожный звонок спасателям поступил поздно ночью, уже через четыре минуты они были на месте. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, когда пожарные прибыли к дому, этажи с седьмой по девятый были задымлены. Оказалось, что в подъезде на седьмом этаже загорелся диван.

Десять человек, среди которых был один ребенок, не могли самостоятельно выбраться на улицу, их вывели с помощью спасательных устройств. Из-за огня диван сгорел, также оказались закопчены стены в подъезде. Никто не погиб и не пострадал. Специалистам предстоит узнать, кто поджег мебель.

Тушили возгорание десять пожарных с помощью трех единиц техники.

Напомним, что вечером 2 апреля в районе новостроек ЖК «Изумрудный» во Владивостоке загорелась мусорка. Жильцы предполагают, кто это могли быть, но пока настоящий виновник возгорания неизвестен.

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