Банда мопедистов терроризирует жителей Владивостока

Местные жители переживают за детей. Фото: принтскрин видео.

Парк Минного городка – одно из любимых мест жителей Луговой во Владивостоке. Однако насладиться тишиной и комфортно провести время им не удается в теплое время года. Банда мопедистов уже не первый год рассекает по тротуарам, где гуляют девушки с колясками и маленькие дети. Беспокоит приморцев из соседних домов и постоянный шум, который слышен даже через закрытые окна. Неравнодушные читатели «КП – Владивосток» обратились в редакцию и поделились видеозаписью с места событий.

На кадрах записи видно, что более шести мопедистов катаются по парку около подростков на самокатах и скейтбордах. Жители ближайших домов переживают за детей и жалуются на невыносимый звук мотора. По их словам, хулиганы собираются здесь уже не первый год и гоняют вдоль озера.

– Сходка мопедистов. Каждый день здесь собираются и ездят. Достали! Не знаем, что с ними делать. Не хватает полиции на них, – отмечает голос за кадром.

Журналист обратился в пресс-службу ГИБДД Владивостока. В ведомстве пообещали разобраться с мопедистами и наконец-то решить проблему местных жителей.

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