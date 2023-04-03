Бригады скорой помощи во Владивостоке оснастили «тревожными кнопками»

Такая мера – вынужденная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На планшетах специализированных бригад скорой медицинской помощи во Владивостоке появились «тревожные кнопки». Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сообщили в краевом минздраве. После нажатия кнопки безопасности к месту вызова в кратчайшие сроки будет прибывать наряд Росгвардии. Подробности – в материале.

Такая мера – вынужденная. С начала 2023 года врачи, фельдшеры неоднократно подвергались нападению со стороны пациентов.

– Сегодня мы нашли оптимальное решение по защите наших сотрудников – кнопки безопасности. Пока что они действуют только на планшетах пяти бригад, но в будущем такие кнопки будут установлены везде, – рассказал главный врач КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока» Олег Быков.

Обращения будут поступать на специально выделенную для этого линию. Как только врач или фельдшер нажмет на кнопку, сигнал моментально отобразится на пульте у Росгвардии.

Пока что это нововведение проводится в тестовом режиме, чтобы обе службы отладили принцип взаимодействия. Когда работа «тревожных кнопок» покажет эффективность, под защитой силовиков окажется вся служба.

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