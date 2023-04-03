В Приморье мотоциклист без прав погиб от столкновения с двумя автомобилями

ДТП произошло в Уссурийске. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье за прошедшие выходные, 1 и 2 апреля, произошло 87 ДТП, в 12 из них пострадали люди, в одном погиб человек. Одна из смертельных аварий произошла в Уссурийске, рассказали в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, 33-летний мотоциклист ехал со стороны Комарова в направлении улицы 8-е Марта. Мужчина двигался с превышенной скоростью и в итоге врезался с Toyota Prius. От удара байк отбросило на встречную полосу, на которой приморец столкнулся с Toyota Town Ace.

У мотоциклиста не было защитного шлема, мужчина скончался на месте аварии, автомобилисты не пострадали. Позже выяснилось, что у погибшего не было водительских прав.

Напомним, что в конце марта в районе Арсеньева также из-за аварии скончался мотоциклист. Мужчина врезался в Toyota Caldina, и даже шлем не спас его от смерти. Полиция нашла виновника, который, как оказалось, сел за руль пьяным. На него составили административные протоколы.

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