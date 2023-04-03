В Приморье огласили приговор экс-главе Славянки, который незаконно отдал землю знакомому бизнесмену

Предпринимателю придется освободить участок.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Хасанского района проверила исполнение требований земельного законодательства в Славянском городском поселении. Выяснилось, что бывший глава Максим Бренчагов, пользуясь своим положением, отдал земельный участок знакомому предпринимателю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Прокуратура узнала, что в декабре 2021 года земля площадью 600 квадратных метров оказалась передана в безвозмездное пользование местному бизнесмену для организации автостоянки. В незаконной схеме оказался замешан бывший глава Славянки.
Все материалы уже направлены в орган предварительного расследования. На Бренчагова завели уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ход и результаты на контроле в прокуратуре района.
Также суд Приморского края по иску признал договор размещения автомобильной стоянки недействительным. Предпринимателю придется освободить участок.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что депутату Мункома Славянки, подозреваемому в крупной взятке коллеге, дали 7 лет колонии.
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