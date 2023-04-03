В Приморье пройдет автопробег Владивосток – Донецк

Больше трех тысяч человек и 250 единиц техники проедут по маршруту. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Масштабный автопробег стартует во Владивостоке. Он приурочен к всероссийской патриотической акции «Дорога к Победе». Об этом рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пробег объединит 22 города и 21 регион России. Больше трех тысяч человек и 250 единиц техники проедут по маршруту. Стартуют во Владивостоке, сбор машин планируется на Корабельной набережной у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Дальше они проедут по следующему маршруту: Вольно-Надеждинское – Сибирцево – Черниговка – Кировский – Горные Ключи – Дальнереченск – Лучегорск.

– Участники автопробега планируют останавливаться в крупных городах для проведения уроков мужества, в местах воинской славы, в точках приема гуманитарной помощи, – уточнили специалисты краевого департамента внутренней политики.

В департаменте также приглашают всех желающих присоединиться к торжественному старту акции и автопробегу.

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