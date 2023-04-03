В Приморье экс-глава судмедэкспертизы оказалась в колонии из-за взяток

Женщина помогла 24 людям оформить ненастоящую инвалидность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прокуратуре Приморского края рассказали о том, что бывшая глава бюро медико-социальной экспертизы отправится в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев и заплатит штраф 1 миллион рублей за взятки и оформление подложных документов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С сентября 2016 по сентябрь 2018 года женщина помогла 24 людям оформить ненастоящую инвалидность. За оформление фиктивных документов она просила взятки: от 25 до 100 тысяч рублей. В итоге жители смогли получить социальные гарантии, выплаты и другие меры поддержки.

Экс-главу осудили за совершение 24 преступлений по частям 2,3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лично и через посредника, в том числе в значительном размере за незаконные действия» и по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства».

Людям, заплатившим за подложные документы, инвалидности аннулировали. Их дела суд рассмотрит отдельно.

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