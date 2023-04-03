Пенсионер умер за час до посадки рейса Таиланда-Владивосток

Из онлайн-расписания выяснилось, что в это время были задержи рейсов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пассажир рейса У-Тапао (Таиланд) – Владивосток погиб в полете. Точные причины происшествия неизвестны. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что это случилось 2 апреля, в 16:40 по местному времени. За час до посадки самолета AZUR air Boeing 757-200 в аэропорту Владивостока.

– Зона ответственности Хабаровского регионального центра Единой системы Организации воздушного полета. При выполнении рейса по маршруту вышел на связь по причине смерти пассажира в полете, – сообщает telegram-канал.

Человеку на борту было 75 лет. Самолет приземлился в 17:43. Из онлайн-расписания выяснилось, что в это время были задержи рейсов.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратится в компанию-перевозчик, чтобы узнать детали произошедшего.

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