В Приморье катание на «банане» закончилось смертью туриста

Когда лодка набрала скорость, «банан» буквально взлетел над водной поверхностью, а мужчина и женщина вылетели с него. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Катание на «банане» обернулось смертельным для одного из туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла в августе 2022 года на побережье бухты Рисовая в селе Андреевка. Супруги, отдыхавшие там, решили прокатиться на водном аттракционе. В народе надувное средство называется «бананом». Его привязывают к моторной лодке и катают желающих по воде. Также произошло и в этот раз. Вот только мужчина, который и вовсе осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, не учел многие факторы: условия плавания, гидрометеорологическую обстановку, а также силу ветра и высоту волн.

Когда лодка набрала скорость, «банан» буквально взлетел над водной поверхностью. От столкновения с потоком воздуха женщина и мужчина упали в воду. Последний при падении получил тупую травму живота и ушиб сердца. От полученных повреждений пострадавший скончался.

Расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, на сегодняшний день завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

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