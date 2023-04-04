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НовостиВладивосток4 апреля 2023 0:15

После сильного землетрясения на Камчатке произошло семь подземных толчков

Их магнитуда колебалась от 3,6 до 4,6
Павел САХАРОВСКИЙ
Данные привели специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Данные привели специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Фото: Мария КАЮРОВА

После мощного землетрясения, которое ощутили жители Камчатки в понедельник, 3 апреля, сейсмологи зафиксировали еще несколько подземных толчков. Судя по интерактивной карте Камчатского филиала геофизической службы РАН, здесь произошло не менее семи сейсмособытий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным сайта, магнитуда землетрясений составила от 3,6 до 4,6. Стоит отметить, что жители не ощутили ночных подземных толчков.

Напомним, что 3 апреля на Камчатке произошло мощное землетрясение, напугавшее многих людей. Его магнитуда составила 6,9, а эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 64 километрах южнее краевой столицы. Из-за толчков с полок магазинов попадали и разбились многие товары.

Жители в панике выбегали на улицу, взяв с собой документы, детей и питомцев, в квартирах тряслись стены и полы. Корреспонденту «Комсомолки» местные рассказали о том, какие эмоции испытали в этот день.

Также редакция общалась с сейсмологами, которые сообщили, что магнитуда 6,9 по баллам достигает 7-8.

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