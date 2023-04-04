После сильного землетрясения на Камчатке произошло семь подземных толчков

Данные привели специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН. Фото: Мария КАЮРОВА

После мощного землетрясения, которое ощутили жители Камчатки в понедельник, 3 апреля, сейсмологи зафиксировали еще несколько подземных толчков. Судя по интерактивной карте Камчатского филиала геофизической службы РАН, здесь произошло не менее семи сейсмособытий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным сайта, магнитуда землетрясений составила от 3,6 до 4,6. Стоит отметить, что жители не ощутили ночных подземных толчков.

Напомним, что 3 апреля на Камчатке произошло мощное землетрясение, напугавшее многих людей. Его магнитуда составила 6,9, а эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 64 километрах южнее краевой столицы. Из-за толчков с полок магазинов попадали и разбились многие товары.

Жители в панике выбегали на улицу, взяв с собой документы, детей и питомцев, в квартирах тряслись стены и полы. Корреспонденту «Комсомолки» местные рассказали о том, какие эмоции испытали в этот день.

Также редакция общалась с сейсмологами, которые сообщили, что магнитуда 6,9 по баллам достигает 7-8.

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