В Приморье возобновили пассажирские перевозки в Китай через пункт пропуска Турий Рог

Жители города Цзиси приехали в Приморье по рабочим вопросам. Фото: Дальневосточное таможенное управление

После длительного перерыва первый автобус с жителями из Китая пересек границу и оказался в Приморье. Пассажирское сообщение закрыли в феврале 2020 года из-за пандемии, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители города Цзиси приехали в Приморье по рабочим вопросам. Первый за три года пассажирский автобус прибыл в пункт пропуска Турий Рог в понедельник, 3 апреля. Представители ведомства отметили, что границу пересекают только по визам.

В пресс-службе минтранса РФ рассказали, что работать автомобильный пункт пропуска будет шесть дней в неделю с 11:00 до 19:00, выходной день – воскресенье.

С 20 апреля планируют возобновить пассажирские перевозки через железнодорожный пункт Пограничный. Его режим работы: с 8:00 до 21:00 без выходных.

Напомним, что погранпереходы из Приморья в Китай могут начать работать круглосуточно. Это поможет увеличить объем экспорта продукции края в страны АТР. КНР также готова созданию условий для безвизовых туристических групп.

В Приморье также планируют создать российско-китайский агропарк, с заводом по переработке сои и зерновым терминалом.

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