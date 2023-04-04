На Камчатке запретили проезд по автозимнику Анавгай – Палана

Об ограничениях рассказали в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю Фото: Мария КАЮРОВА

По информации КГКУ «Камчатуправтодор», на Камчатке закрыто движение для всех видов автомобилей с 16 по 241 километр автозимника Анавгай – Палана. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по краю, подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

На участке дороги ограничили движение из-за потепления и резкого выхода воды на поверхность ледяного покрова переправы через реку Тигиль и ее протоки. Еще одной причиной стала потеря прочности конструкций переездов.

Однако проезд с 241 по 435 километр автозимника между селами Тигиль и Палана не закрыт.

Спасатели напомнили единый номер на случай экстренных ситуаций. По телефону «112» можно позвонить бесплатно, в любое время суток. Если вы планируете отправиться в труднодоступные места, необходимо взять с собой спутниковый телефон.

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