Энергетики ДРСК проводят уроки по электробезопасности для школьников Приморья

Блокнот с правилами по электробезопасности для детей от ДРСК. Фото: АО «ДРСК».
Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на объектах электросетевого комплекса среди детей школьного возраста.
С начала 2023 года специалисты компании провели занятия по электробезопасности в школах Приморья, в которых приняли участие более 200 учеников. Занятия прошли в школах сел Устиновка и Новомихайловка, в городах Арсеньев, Лесозаводск и в других населенных пунктах. В Кавалеровском районе, в с. Устиновка главный инженер Приморских северных электрических сетей Евгений Бобрукевич лично посетил школу и провел занятие для детей с 1 по 5 классы.
Проведение уроков по электробезопасности сотрудниками приморского филиала ДРСК. Фото: АО «ДРСК».
На уроках специалисты в интерактивном формате рассказывают детям о правилах электробезопасности, объясняют значения предупреждающих знаков, предупреждают школьников о возможных неблагоприятных последствиях самовольного проникновения на энергообъекты, а также о последствиях воздействия электрического тока в случае несоблюдения правил электробезопасности.
Главный инженер Приморских северных электрических сетей (АО ДРСК) Е. Бобрукевич на уроке электробезопасности. Фото: АО «ДРСК».
Энергетики ДРСК во всех пяти филиалах компании проводят профилактические занятия по электробезопасности для детей и подростков в течение всего года. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев, связанных с электричеством, являются важной частью работы специалистов компании.
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