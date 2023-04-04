Энергетики ДРСК проводят уроки по электробезопасности для школьников Приморья

Блокнот с правилами по электробезопасности для детей от ДРСК. Фото: АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на объектах электросетевого комплекса среди детей школьного возраста.

С начала 2023 года специалисты компании провели занятия по электробезопасности в школах Приморья, в которых приняли участие более 200 учеников. Занятия прошли в школах сел Устиновка и Новомихайловка, в городах Арсеньев, Лесозаводск и в других населенных пунктах. В Кавалеровском районе, в с. Устиновка главный инженер Приморских северных электрических сетей Евгений Бобрукевич лично посетил школу и провел занятие для детей с 1 по 5 классы.

Проведение уроков по электробезопасности сотрудниками приморского филиала ДРСК. Фото: АО «ДРСК».

На уроках специалисты в интерактивном формате рассказывают детям о правилах электробезопасности, объясняют значения предупреждающих знаков, предупреждают школьников о возможных неблагоприятных последствиях самовольного проникновения на энергообъекты, а также о последствиях воздействия электрического тока в случае несоблюдения правил электробезопасности.

Главный инженер Приморских северных электрических сетей (АО ДРСК) Е. Бобрукевич на уроке электробезопасности. Фото: АО «ДРСК».

Энергетики ДРСК во всех пяти филиалах компании проводят профилактические занятия по электробезопасности для детей и подростков в течение всего года. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев, связанных с электричеством, являются важной частью работы специалистов компании.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.