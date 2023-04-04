Сильные дожди пройдут в нескольких городах Приморья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нестабильную погоду прогнозируют синоптики «Примгидромета» в первую неделю апреля в Приморье. После нескольких теплых дней температура в крае значительно снизится, а в некоторых населенных пунктах пройдут сильные дожди. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В среду, 5 апреля, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров достигнут +10…+18 °C. Минимальная температура 0…+6 °C, на северо-востоке до -7°C.

Сильное ухудшение погоды прогнозируют в четверг, 6 апреля. Из-за циклона, который выйдет на акваторию Японского моря и будет смещаться взбили побережья Приморья, в некоторых населенных пунктах пройдут сильные дожди. Днем станет прохладнее на 4-6 градусов.

В пятницу, 7 апреля, дожди начнут прекращаться в западной половине края, но сохранятся на остальной территории. Однако постепенно их интенсивность уменьшится. Несмотря на то, что днем циклон уйдет на Сахалин, дожди продолжатся, а на северных территориях возможен дождь со снегом. Кроме того, температура продолжит понижаться.

Во Владивостоке 4 и 5 апреля минимальные температуры +3…+7 °C, а максимальные +15…+18 °C. В четверг в приморской столице будет облачно, пройдет сильный дождь, но уже в пятницу выглянет солнце.

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