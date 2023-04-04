Во Владивостоке появятся специальные парковочные места для электросамокатов. Фото: Яна АСТАХОВА

Специальный чат-бот для жалоб о неправильной парковке электросамокатов заработал во Владивостоке. Чтобы отправить обращение местным жителям необходимо указать адрес и приложить фото, на котором видно самокат, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Запустил @samokat_vl_bot муниципальный центр управления Владивостока совместно с управлением городской среды, сотрудники которых будут передавать данные операторам самокатов для принятия мер.

С 1 марта электросамокаты получили статус транспортного средства индивидуальной мобильности. По словам начальника управления городской среды Натальи Руденко, администрация будет следить за порядком работы и размещением самокатов на территории Владивостока.

Следует отметить, что для парковки электросамокатов в городе появятся специальные парковочные места, обозначенные разметкой. Их запрещено оставлять на газонах и возле пешеходных переходов, а максимальная разрешенная скорость до 10-15 километров в час.

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