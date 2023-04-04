Дама с собачкой прогулялась по крыше дома в Приморье

Фото: скриншот из видео.

С приходом весны, как правило, происходит много странных и порой даже не поддающихся объяснению вещей. Об одной из таких и пойдет речь далее в материале «Комсомольской правды – Владивосток». В объектив камеры мобильного телефона попала необычная прогулка дамы с собачкой. Казалось бы, чем могло прилечь внимание сие обыденное занятие? Разве только тем, что гуляли герои ролика… на крыше.

Все произошло в Большом Камне, на крыше дома по улице Аллея труда, 11. Женщина неспеша шла по кровле, попутно подметала и убирала мусор. Сопровождала ее собака, резво бегающая рядом. Судя по всему, именно это и привлекло внимание жителей дома напротив. Один из очевидцев даже успел снять все происходящее на видео.

Чуть позже ролик разлетелся по социальным сетям. Местных почему-то новость не сильно-то и удивила. Однако женщина успела обзавестись сразу несколькими прозвищами: дама с собачкой, Карлсон, который живет на крыше. Вот только без пропеллера, шутят в социальных сетях.

В комментариях за нее даже заступились

– Собака просто «помогает», это не выгул.

Чем закончилась история – неизвестно. Но факт остается фактом: променад по крыше сделал местную жительницу знаменитостью, которую теперь обсуждает все Приморье.

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