Потасовка между полицейским и буйным таксистом развернулась на оживленной улице во Владивостоке

Кадры задержания попали на видео. Фото: принтскрин видео.

Прямо на оживленной улице во Владивостоке сотрудники полиции задержали буйного таксиста. Очевидцы утверждают, что мужчина был в пьяном состоянии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло на проспекте 100-летия Владивостока. О случившемся жители приморской столицы рассказали в социальных сетях. По их словам, мужчину задержали из-за вождения в нетрезвом состоянии. Его заковали в наручники, но его агрессию это не остановило, он продолжил сопротивляться и в грубой форме просил отпустить его. Не добившись желаемого результата, он оторвал видеорегистратор полицейских. Конфликт дошел до того, что буйного приморца повалили на землю.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморью, чтобы узнать подробности. Комментарии обещали предоставить позже.

Напомним, что о другом жестком задержании мы писали ранее. В Артеме сотрудники остановили Toyota, когда сотрудники полиции обратились к пассажирам, которые заметно нервничали, мужчина их оттолкнул, а женщина проглотила полиэтиленовый сверток с чем-то внутри. Подробности – в нашем материале.

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