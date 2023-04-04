Сам себя пырнул: в Приморье охота представителя прокуратуры закончилась не той жертвой

Следственный комитет завел уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Приморье охота закончилась уголовным делом. Известно, что бывшего зампрокурора Чугуевского района обвиняют в покушении на убийство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток» со ссылкой на «Золотой мост».
История произошла 31 марта этого года. В Чугуевскую центральную районную больницу доставили мужчину с ножевыми ранениями. К врачам его привел бывший работник прокуратуры, по словам которого, его друг ранил сам себя во время охоты. Приморца поместили в реанимацию.
Однако следователи решили, что это был не несчастный случай, а покушение на убийство и завели на бывшего сотрудника прокуратуры уголовное дело по статье 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемого задержали.
Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу краевой прокуратуры и следственного комитета, комментарии обещали предоставить позже.
Напомним, что в августе 2021 года на Камчатке бывший депутат Заксобрания края во время охоты подстрелил человека, перепутав его с медведем.
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