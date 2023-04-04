Главбух краевой больницы на Камчатке признана виновной в хищении почти 8 миллионов рублей

Главбуха больницы признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Фото: Даниил ОПАРИН

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор главбуху краевой больницы. 60-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве на сумму почти 8 миллионов рублей и служебном подлоге. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В прокуратуре Камчатского края сообщили, что женщина, занимая должность главного бухгалтера краевой больницы с января 2017 года по ноябрь 2020 года, использовала свое служебное положение. Она вносила заведомо ложные сведения в документы, чтобы похитить деньги, выделенные из регионального бюджет на нужды медучреждения. Сумма ущерба составила более 7,7 миллиона рублей.

Как отметили в СУ СК Камчатки, злоумышленница также приобщила свои личные чеки к авансовому отчету в подтверждение о якобы купленных товарах для ремонта в больнице. По версии следствия, женщина похитила 24 тысячи рублей.

Нарушительницу признали виновной по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 292 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также удовлетворил иски прокурора к подсудимой о возмещении ущерба.

Женщину взяли под стражу прямо в зале суда. Однако приговор еще не вступил в законную силу.

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