Аукцион пройдет 13 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Камчатке приставы продадут с молотка арестованное имущество должников. Датой электронных аукционов назначено 13 апреля, а заявки на участие в них принимаются до 10 апреля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе УФСПП по Камчатскому краю и Чукотскому АО, реализуется квартира в Петропавловске-Камчатском площадью 29 квадратных метров. Находится она на улице Автомобилистов, 3, а начальная стоимость 2,4 миллиона рублей. Задаток – 100 тысяч рублей.

На аукционе также будет представлена квартира в поселке Пионерский Елизовского района. Ее площадь 43 квадратных метра, стоимость 1,7 миллиона рублей, задаток – 50 тысяч рублей.

Кроме того, продадут коммерческие помещения на улице Ленинской, 46, в Петропавловске – Камчатском. Их площадь 29, 90, 128 квадратных метров, а стоимость – 2,4; 7,1 и 11,2 миллиона рублей.

Подробную информацию о торгах можно узнать по телефону ТУ Росимущества: 8(4152) 42-42-49.

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