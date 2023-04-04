В Приморье поселок оказался отрезан для транспорта из-за разлива реки

Автомобилистам следует быть внимательнее и скорректировать свои поездки. Фото: АО «Примавтодор»

Вода в реке Аввакумовка в Приморье резко поднялась во вторник, 4 апреля. Как сообщили в пресс-службе «Примавтодор», на 25 километре дороги «300 километров – Фурманово» Ольгинского округа нет проезда. Вода размыла временный объезд. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты с двух часов дня работают на месте происшествия и восстанавливают проезд. Чтобы ликвидировать последствия подъема воды в реке, они устанавливают водопропускную железобетонную трубу диаметром один метр.Сколько продлятся все дорожные работы – неизвестно. Редакция продолжает следить за развитием событий.

Напомним, «КП – Владиосток» писала, что в марте 2023 года подрядчики занимались расчисткой русел рек в Ольгинском, Лазовском, Чугуевском муниципальных и Дальнегорском городском округах. Такая мера должна была уберечь населенный пункты от половодий.

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