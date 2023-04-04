Сколько стоит счастье? Эксперты рассказали, какой должна быть средняя зарплата у жителя Владивостока

Во Владивостоке денежный эквивалент счастья составил 220 тысяч рублей в месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С каждым годом средняя зарплата, способная осчастливить жителя Владивостока, растет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил больше 20 тысяч представителей экономически активного населения, чтобы выяснить, сколько же нужно для счастья.

Оказалось, что среднестатистическому жителю России нужно 195 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни. При этом запросы мужчин превышают женские почти на 30%. А вот молодежи денег нужно меньше – 13 тысяч рублей.

Во Владивостоке денежный эквивалент счастья составил 220 тысяч рублей в месяц. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Впрочем, во всех больших городах суммы средней зарплаты для хорошей жизни выросли. Столица Приморского края заняла третье место в топе зарплат, необходимых для счастья. 5-ю строчку также занял еще один крупный город Дальнего Востока – Хабаровск. Там жителям для счастья нужно 205 тысяч рублей.

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